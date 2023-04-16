На Ямале 16 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 22 человека Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека, но никого не госпитализировали. Еще 25 человек полностью выздоровели и выписались из больниц. Летальных случаев не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

По данным Оперативного штаба за сутки выявлено 7 094 коронавируса. 456 человек за сутки госпитализировано. 6 841 - выздоровели за день, за весь период вылечились 22 151 154 человек. За сутки 38 человек скончались. Всего от коронавируса умерло 397 828.