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НовостиЗдоровье16 апреля 2023 13:02

На Ямале 16 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 22 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 16 апреля 2023 года
Виктория Терина
На Ямале 16 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 22 человека

На Ямале 16 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 22 человека

Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека, но никого не госпитализировали. Еще 25 человек полностью выздоровели и выписались из больниц. Летальных случаев не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

По данным Оперативного штаба за сутки выявлено 7 094 коронавируса. 456 человек за сутки госпитализировано. 6 841 - выздоровели за день, за весь период вылечились 22 151 154 человек. За сутки 38 человек скончались. Всего от коронавируса умерло 397 828.