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НовостиОбщество16 апреля 2023 5:33

В многопрофильном колледже Нового Уренгоя открылось новое молодежное пространство

Уникальная площадка расположилась на третьем этаже колледжа на площади 110 квадратов
Виктория Терина
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое открылось новое молодежное пространство. Об этом сообщили в администрации города. Студенты и старшеклассники теперь могут собираться здесь на мероприятия, разрабатывать интересные проекты, общаться и отдыхать. Уникальная площадка расположилась на третьем этаже многопрофильного колледжа на площади 110 квадратов.

Там возведен компактный, но довольно вместительный амфитеатр, а с его внешней стороны - зоны для отдыха и общения с мягкими диванами и яркими стеллажами, экранами и досками. Кроме того, создан мини-конференц-зал и даже кухонный уголок с чайником и кофемашиной.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Губкинском заброшенный участок со сваями превратится в зону для отдыха с амфитеатром и шезлонгами.