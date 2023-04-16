Фото: Андрей Ткачев/ СалехардСпорт

Команда Салехарда стала победителем фестиваля зимних игр ЯНАО. Об этом сообщает Управление по физической культуре и спорту администрации Салехарда.

На фестивале зимних игр в столице Ямала встретились 87 спортсменов из шести муниципалитетов. Участники пережили насыщенные дни соревнований и прошли пять состязаний: волейбол на снегу, хоккей в валенках, игра в снежки, этнобиатлон и велозаезд на снегу.

По результатам общекомандного зачета 1 место заняла команда Салехарда, на втором месте участники из Нового Уренгое, а третье место завоевала команда Лабытнанги. Отметим, что команда Салехарда уступила соперникам в состязании по волейболу на снегу и велозаезду на снегу, остальные этапы они прошли первыми.