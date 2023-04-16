На Ямале 16 апреля столбик термометра покажет -30 градусов Фото: Юлия Кучеренко

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС 16 апреля в округе будет переменная облачность, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков, в отдельных районах метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -18…-23 °C, при прояснении -25…-30 °C, днем -7…-12 °C, местами до -17 °C.

В Салехарде ожидается пасмурная и холодная погода. Сильного ветра не будет, лишь до 5 м/с. Температура воздуха ночью -18 ... -19 °C, днем -11 ... -17 °C.