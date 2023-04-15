В Салехарде за 650 миллионов рублей на продажу выставили восьмиэтажный бизнес-центр «Ямал-Плаза» на Республики

Результаты аукциона станут известны после 17 мая. Фото: Татьяна Коркина

В Ямало-Ненецком автономном округе выставили на продажу бизнес-центр «Ямал-Плаза» за 650 миллионов рублей. Здание расположено в Салехарде, там размещен кабинет департамента имущественных отношений. Торги открыты до 5 мая 2023 года.

Результаты аукциона станут известны после 17 мая. Многоэтажный бизнес-центр на Республики, 73 было построено в 2021 году. Его площадь достигает почти 8,9 тысяч квадратных метров.

Напомним, администрация Салехарда ищет начальника отдела коммунального хозяйства на зарплату в 110 тысяч рублей, как у сварщика.