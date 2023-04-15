Администрация Салехарда ищет начальника отдела коммунального хозяйства на зарплату в 110 тысяч рублей, как у сварщика

От потенциального кандидата требуется профильное высшее образование и опыт работы. Фото: Татьяна Коркина

Администрация Салехарда ищет сотрудника на руководящую должность на зарплату около 110 тысяч рублей. В мэрии пустует пост «начальника отдела коммунального хозяйства». Такую же заработную плату в регионе получает сварщик. Вакансия появилась на государственном портале «Госслужба».

От потенциального кандидата требуется профильное высшее образование и опыт работы. Отправить свое резюме сотрудники могут до 27 апреля 2023 года.

Отметим, согласно данным сервиса по поиску работы, сварщикам в ЯНАО платят от 100 тысяч рублей.