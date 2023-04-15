Сотрудники кафе в ЯНАО пожертвовали часть зарплаты за один день на поддержку военных в зоне СВО

На денежные средства участникам спецоперации приобретут нужные вещи и предметы быта. Фото: Татьяна Коркина

В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудники одного из заведений общепита выделили дневной заработок волонтерам, которые потом передадут их для нужд военнослужащих в СВО. По словам общественника Игоря Заборовских, на денежные средства участникам спецоперации приобретут нужные вещи и предметы быта.

В канун святого праздника Пасхи работники кафе «Ковчег» в Надыме по своему желанию отработали целый день и выделили заработанные деньги на нужды СВО.

— Вот они, люди с большим сердцем, которым не все равно! Несмотря на то, что взрывы снарядов от них очень далеко, они душой с нашими защитниками, — заявил активист.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.