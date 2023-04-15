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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 5:55

В Салехарде суд вынес приговор бывшему директору филиала кадастровой палаты по ЯНАО Максиму Сартасову

Суд признал директора виновным в присвоение чужого имущества
Серафима Краснова
Суд признал директора виновным в присвоение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Суд признал директора виновным в присвоение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Фото: Татьяна Коркина

В Салехарде городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя филиала Федерального учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» Максима Сартасова.

Суд признал директора виновным в присвоение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. По данным прокуратуры, с 2013 по 2019 годы Максим Сартасов назначал сотрудникам кадастровой палаты премии в завышенном размере.

— Часть полученных денежных средств подчиненные передавали начальнику. Причиненный ущерб составил около 12 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Тюменской области.

Изучив материалы дела, суд назначил виновному наказание в виде 4 лет исправительной колонии, а также он должен выплатить штраф на 500 тысяч рублей.