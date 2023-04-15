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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 1:00

Порывы ветра 15 апреля 2023 года испортят жителям Ямала субботу перед Пасхой

Православная церковь 15 апреля почитает память преподобного Тита
Серафима Краснова
Православная церковь 15 апреля почитает память преподобного Тита.

Православная церковь 15 апреля почитает память преподобного Тита.

Фото: Виктория Гаврик

Порывы ветра жителям Ямала не дадут спокойно провести субботу перед Пасхой. Сегодня, 15 апреля 2023 года, столбики термометров опустятся ниже -8 градусов Цельсия. Днем температура воздуха установится в пределах 0 градусов.

Столбики термометров ночью снизятся до -20 градусов Цельсия, при прояснении до -28, указано в прогнозе погоды синоптиков ГУ МЧС России по ЯНАО. Ветер в автономном округе усилится до 15 метров в секунду ближе к вечеру.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

Небольшие осадки в виде снега, обещают метеорологи жителям автономного округа.

Православная церковь 15 апреля почитает память преподобного Тита, чудотворца и мученика Поликарпа. В 2023 году этот праздник выпадает на последний день Страстной недели — Чистую Субботу.

В этот день обязательно нужно сменить постель. Ложиться спасть на уже использованной постельное белье плохая примета, сон будет тяжелый, станут преследовать кошмары.