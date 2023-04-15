Порывы ветра 15 апреля 2023 года испортят жителям Ямала субботу перед Пасхой

Православная церковь 15 апреля почитает память преподобного Тита. Фото: Виктория Гаврик

Порывы ветра жителям Ямала не дадут спокойно провести субботу перед Пасхой. Сегодня, 15 апреля 2023 года, столбики термометров опустятся ниже -8 градусов Цельсия. Днем температура воздуха установится в пределах 0 градусов.

Столбики термометров ночью снизятся до -20 градусов Цельсия, при прояснении до -28, указано в прогнозе погоды синоптиков ГУ МЧС России по ЯНАО. Ветер в автономном округе усилится до 15 метров в секунду ближе к вечеру.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

Небольшие осадки в виде снега, обещают метеорологи жителям автономного округа.

Православная церковь 15 апреля почитает память преподобного Тита, чудотворца и мученика Поликарпа. В 2023 году этот праздник выпадает на последний день Страстной недели — Чистую Субботу.

В этот день обязательно нужно сменить постель. Ложиться спасть на уже использованной постельное белье плохая примета, сон будет тяжелый, станут преследовать кошмары.