Нефтяники помогут реализовать проекты жителей Ноябрьска и Муравленко

Победители грантового конкурса. Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Виталий Харченко.

В Ноябрьске и Муравленко победители грантового конкурса «Родные города» реализуют свои проекты при поддержке компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

В этом году нефтяники отметили 22 инициативы. Одна из них - проект «Добрый торт. Перезагрузка» от ноябрянки Марии Ращупкиной. Профессиональный кулинар планирует создать учебный курс по кондитерскому делу для девочек-подростков с непростой судьбой.

Проект «Добрый торт» активистка запустила самостоятельно несколько лет назад. Вместе с волонтерами готовила сладкие десерты, которые потом они дарили людям с ограниченными возможностями здоровья. В этом году инициатива получила продолжение благодаря нефтяникам.

Победители грантового конкурса. Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Виталий Харченко.

Еще один образовательный проект - «Инженерное метро» - представили активисты из Муравленко. Они обещают построить в городе метрополитен, но не под землей, а из конструктора Cuboro.

По словам автора идеи Марины Карташовой, на средства гранта закупят полтора десятка конструкторов, обучат педагогов, а со следующего учебного года начнутся занятия со школьниками.

Финальная цель проекта - провести городской чемпионат, по итогам которого будут набраны и подготовлены команды для участия во всероссийских состязаниях.

Также высокую оценку получил проект «Музей в чемодане» от сотрудников интерната для детей из числа КМНС. Авторы создадут национальные музыкальные инструменты, предметы быта и детские игрушки. Далее их упакуют в чемоданы и будут брать на выездные экскурсии и мастер-классы. Это поможет более наглядно рассказывать о культуре и быте тундровиков.

Победители грантового конкурса. Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Виталий Харченко.

Еще одна ноябрянка Александра Николаева выдвинула на конкурс экологический проект «Другой взгляд на пластик». Она будет обучать подростков и молодежь давать вторую жизнь пластиковым отходам. Ребята создадут на мастер-классах стильные и удобные шопперы, дождевики, сумки для инструментов и косметички. Необходимое оборудование и фурнитуру авторы приобретут на средства гранта.

Кроме того, благодаря грантовому конкурсу в южной столице Ямала также появятся досуговая площадка для отдыха на свежем воздухе и шахматный клуб, будет издан видеосборник «Папины сказки» от представителей разных национальных общин и пройдет фестиваль по экономике и праву. А в Муравленко создадут творческую площадку современного искусства, организуют научное шоу и другие образовательные проекты для особенных детей.