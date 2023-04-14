Фото: правительство ЯНАО

В Ноябрьске сразу 12 семей получили ключи от новых квартир. Они переедут в пятиэтажный дом на улице Школьная, всего в нем 80 квартир, 59 из которых предназначены для жителей аварийного фонда.

Среди новоселов - Эльвира Хусаинова. Женщина родилась и выросла в Ноябрьске. В новую квартиру она переезжает с двумя детьми.

- Нам в квартире нравится абсолютно все - планировка, расположение. Раньше мне приходилось возить дочку в школу, а теперь она сможет ходить на занятия пешком. Это совсем новый уровень комфорта, - рассказывает северянка.

Фото: правительство ЯНАО

В этом году в Ноябрьске сдали в эксплуатацию пять домов на 250 квартир. Еще два - на улицах Мира и Школьной - готовы к заселению. А на стадии приемки находятся две многоэтажки по улице Республики.

На данный момент в городе продолжается строительство домов для жителей аварийного фонда. Так, на перекрестке улиц Изыскателей и Шевченко возводится четырехэтажное здание на 96 квартир.