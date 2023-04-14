В Лабытнанги пройдет акция по сбору вторсырья

Фото: администрация Лабытнанги

Жителей Лабытнанги приглашают принять участие в акции по раздельному сбору вторсырья. Она пройдет 16 апреля на стадионе «Арктика» с 12:00 до 15:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В это время там будет проходить семейный фестиваля по биатлону. Таким образом северяне смогут и поболеть за участников, и внести свой вклад в сохранение уникальной природы Ямала.

Принести на сдачу горожане могут бумагу и картон, пластиковые бутылки из-под воды и крышки от них, а также алюминиевые банки.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги нерадивые горожане сбрасывали мусор внутрь танка на Площади Победы. В машине лежали окурки, бутылки и многое другое.