Во время пасхальных гуляний в Губкинском пройдет ярмарка «Поможем детям Донбасса»

Фото: администрация Губкинского

16 апреля в Губкинском впервые пройдут пасхальные гуляния. Как сообщили в городской администрации, главная площадка праздника развернется на территории храма святого Николая Мирликийского.

Для гостей подготовили множество мероприятий, но, пожалуй, самое главное из них - благотворительная ярмарка «Поможем детям Донбасса». Посетить ее можно с 10:00 до 15:00.

Также ярмарка пройдет и на второй площадке - территории ДК «Строитель» (микрорайон Пурпе), начало в 14:00.

У кого нет возможности посетить праздничные мероприятия, но есть желание помочь, можно сделать пожертвование по QR-коду на афише с 15 по 23 апреля.

Ознакомиться с подробной программой праздника можно ниже: