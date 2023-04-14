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В Надымском районе осудят семейную пару и их общего друга, занимавшихся сбытом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что 31-летняя жительница Надыма, являясь участником организованной преступной группы, вовлекла в это дело своего супруга и знакомого. Желая заработать, они оборудовали на территории города 36 тайников с наркотиками в крупном и значительном размерах. Однако реализовать задуманное у них не вышло, поскольку в дело вмешались полицейские, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге судить злоумышленников будут сразу по нескольким статьям. Они обвиняются в 19 преступлениях по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а также в 17 преступлениях ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

За указанные преступления банде грозит до 20 лет лишения свободы.