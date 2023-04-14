На Ямале 14 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 44 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 44 человека. С начала периода количество заболевших достигло 155 675.

При этом в больницы региона госпитализировано 6 человек, выздоровел 31 северянин. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 8 082 человека с COVID-19, госпитализировано 1 047 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 750 798 случаев. Излечились от коронавируса 9 605 жителей, а 35 - скончались.