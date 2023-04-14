В Лабытнанги приезжий рецидивист украл из гостиницы чужой телефон

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Полицейские Лабытнанги раскрыли по горячим следам кражу телефона. С соответствующим заявлением в дежурную часть обратился администратор гостиницы. Он сообщил, что гаджет пропал у мужчины 1988 года рождения, кто-то вытащил его из куртки, оставленной в раздевалке.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель города Чусовой 1980 года рождения, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Оказавшись в отделении, мужчина признался в содеянном и отдал телефон.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - до двух лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги мужчина украл у своего коллеги огромную сумму денег.