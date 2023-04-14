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НовостиАвто14 апреля 2023 8:50

В связи с празднованием Пасхи в Салехарде на несколько часов перекроют транспортное движение

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В связи с празднованием Светлой Пасхи в Салехарде перекроют транспортное движение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в связи с проведением Крестного хода 15 апреля перекроют участок улицы Карда Маркса (от пересечения с улицей Республики до улицы Свердлова), транспорт не будет ездить с 23:30 до 01:00.

А 15-16 апреля, в связи с Пасхой, перекроют участок от улицы Нога до улицы Свердлова, а также участок от улицы Ленина до улицы Некрасова. Дороги будут закрыты с 08:30 до 11:00.

Ознакомиться с подробными схемами перекрытия дорог можно ниже:

Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда