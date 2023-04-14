Фото предоставлено КП

Власти Ямала приняли решение переименовать департамент молодежной политики и туризма. Соответствующее положение опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

«В целях совершенствования структуры и обеспечения эффективности деятельности исполнительных органов Ямало-Ненецкого автономного округа постановляю переименовать департамент молодежной политики и туризма в департамент молодежной политики», - говорится в тексте.

Также в документе сообщается, что он вступает в силу с 15 апреля 2023 года.

Ознакомиться с постановлением более подробно можно по ссылке.