На трассе Лабытнанги - Харп грузовик въехал в снегоуборочную машину

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На трассе между Лабытнанги и Харпом произошло ДТП с участием грузовика и спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Сегодня, 14 апреля, на 22 километре автодороги Лабытнанги - Харп водитель грузового самосвала не убедился в безопасности движения и столкнулся со спецтехникой, чистившей проезжую часть, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, им предстоит установить все обстоятельства аварии.

Напоминаем, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 20 ДТП, а с начала года 1 776, в которых 10 человек погибли и 80 получили травмы, в том числе 6 детей.