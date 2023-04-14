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НовостиОбщество14 апреля 2023 7:17

За первые три месяца 2023 года на Ямале выловили более 720 тонн рыбы

Об этом сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса
Марина Прохорова
Фото: департамент АПК ЯНАО

Фото: департамент АПК ЯНАО

За первые три месяца 2023 года рыбохозяйственные организации Ямала выловили более 720 тонн рыбы. Об этом сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

В ассортименте улова преобладают частиковые и тресковые виды - щука, язь, налим, ерш, плотва. В числе добытых сиговых видов рыб - пелядь, чир, пыжьян и ряпушка.

- Пока лучшие результаты у Аксарковского рыбопромыслового предприятия - 88 тонн рыбы, на втором месте по объемам вылова ООО «Святогор» - 85 тонн, на третьем - ООО Агрофирам «Толькинская» с 72 тоннами, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент все региональные рыбоперерабатывающие предприятия полностью готовы к поступлению рыбы от промысловиков. За первый квартал объем выпуска готовой продукции составил порядка 400 тонн, из них более 165 тонн - консервы.