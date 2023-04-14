Зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале закрывается до следующего сезона

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале закроют 15 апреля. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- В связи с образовавшимися на зимнике сквозными мокрыми трещинами и застоем воды принято решение о его закрытии до следующего сезона. Это позволит не допустить несчастных случаев с участием людей, - прокомментировали в ведомстве.

Движение по зимней автодороге будет остановлено ровно в полночь.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также актуальная информация размещается на интерактивной карте.

Обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112.