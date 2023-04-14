Бил ножом и топором: в Надымском районе злостный рецидивист пытался убить родного брата

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В Надымском районе осудят жителя села Ныда, который едва не убил родного брата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 31 октября 2022 года. В тот вечер обвиняемый, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, пригласил в гости своего 36-летнего брата. Встретившись, мужчины начали выпивать, а затем между ними произошел конфликт, переросший в драку.

- Сначала родственники нанесли друг другу не менее двух ударов кулаками в лицо, а затем обвиняемый решил убить брата. Для этого он взял нож и нанес мужчине два удара, а затем дело дошло до топора. Им злоумышленник нанес родственнику четыре удара по голове и шее, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, потерпевшему удалось выжить. Он смог забаррикадироваться в одной из комнат и сообщить о нападении родственнице, позвонив ей по телефону. Далее женщина рассказала обо всем полицейским, которые экстренно выехали на вызов.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины. Его будут судить по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство).