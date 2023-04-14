В Тазовском появится новая Площадь Славы

Фото: Василий Паршаков, соцсети

В Тазовском собираются приступить к реализации масштабного проекта - обустройству новой Площадь Славы рядом с памятником воинам-тазовчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Паршаков.

Согласно проекту, на площади установят мемориал Победы и обелиск «Слава Российскому оружию», а на главной аллее появится панно «Ордена Победы». На выходе решено обустроить зону отдыха, а поблизости - автостоянки.

Фото: Василий Паршаков, соцсети

- Уверен, что новая площадь станет постоянным местом притяжения тазовчан и гостей района не только в День Победы. Мы с гордостью будем помнить о подвигах наших героев - защитниках Отечества! - подчеркнул управленец.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском появились светодиодные пешеходные переходы. Они призваны усилить безопасность на дорогах.