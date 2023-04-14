В Пуровском районе капитально отремонтируют 16 многоквартирных домов и соцобъекты

Фото: Антон Колодин, соцсети

Предстоящим летом в Пуровском районе капитально отремонтируют 16 многоквартирных домов и несколько соцобъектов. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

- Работы проведут на внутридомовых инженерных системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Где необходимо, сделают утепление, приведут в порядок кровли, фасады и фундаменты, - отметил управленец.

На данный момент разрабатываются проекты ремонта еще 27 домов.

В начальной школе №2 выполнят облицовку здания и благоустройство двора, библиотека на улице Республики переедет в новое помещение - на улицу Тарасова, д. 4. К осени планируется закончить ремонт территории, прилегающей к КСК «Геолог», а к декабрю - работы внутри самого комплекса. В Ханымее завершат реновацию детской школы искусств - фасад и благоустройство территории.