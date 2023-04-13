В Салехарде завершается ремонт здания лыжной базы

Фото: Алексей Титовский, соцсети
В Салехарде близится к завершению ремонт здания лыжной базы. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.
- Уже обновлены стены, фасад, кровля, коммуникации, окна. Подрядчик приступил к внутренней отделке, - прокомментировал градоначальник.
Вместе с зданием рабочие приведут в порядок и территорию, для удобства гостей решено расширить парковку до 122 машиномест.
Кроме того, на участке от музея авиации и до лыжной базы обустроят тротуар протяженностью 400 метров.
А чтобы было удобней добираться, решено отремонтировать дорожное полотно, сделать «карманы» и установить две теплые остановки.
Кстати, фасады старой и новой баз будут выполнены в одном цветовом стиле.