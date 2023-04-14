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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 0:00

На Ямале 14 апреля 2023 года подует сильный ветер

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 14 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 14 апреля

Погода на Ямале на 14 апреля

В пятницу, 14 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура ночью -27…-32 градуса, при натекании облачности -21...-26, при прояснении до -21. Днем -12…-17 градусов, местами до -7, по западу -2...-7.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью -21 градус, днем -5. Ветер 8-11 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО