На Ямале 14 апреля 2023 года подует сильный ветер

Погода на Ямале на 14 апреля

В пятницу, 14 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура ночью -27…-32 градуса, при натекании облачности -21...-26, при прояснении до -21. Днем -12…-17 градусов, местами до -7, по западу -2...-7.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью -21 градус, днем -5. Ветер 8-11 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: