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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 10:19

В Салехарде подросток-бесправник четвертый раз за год попался полицейским

Он разъезжал на снегоходе
Марина Прохорова
Фото: ОМВД Салехарда

Фото: ОМВД Салехарда

Автоинспекторы Салехарда задержали подростка-бесправника-, управлявшего снегоходом. Инцидент произошел минувшим вечером, 12 апреля, на улице Горького, сообщили в городском ОМВД.

Как выяснилось позже, это уже не первый раз, когда 17-летний юноша попался полицейским. В течение года его трижды задерживался за езду без водительского удостоверения.

- На место задержания прибыл отец несовершеннолетнего. По его словам, он не знал, что сын купил снегоход, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге на водителя составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и ч.1.1 ст. 12.1 КоАП РФ, которые направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Теперь уже им предстоит разбираться с молодым хлиганом.

ГИБДД призывает родителей контролировать поведение своих несовершеннолетних детей и объяснять им, почему опасно управлять транспортом, не имея на это законного права.