В Пуровском районе отремонтируют более восьми километров дорог

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе отремонтируют 8,5 километра дорог. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, в Тарко-Сале продолжат обустраивать проезды. На этот раз работы проведут в микрорайоне Геолог. Автомобильные дороги отремонтируют на улицах Промышленная и Мезенцева, а также на подъездах к микрорайону Южный.

Кроме того, рабочие приведут в порядок внутриквартальные проезды в Уренгое и Пуровске, а в Ханымее обновят улицы Школьная и Центральная.

Доберется ремонт дорог и до самых отдаленных населенных пунктов района. В Халясавэе на улице Центральная уложат новые плиты, а в Самбурге восстановят сразу две улицы - Подгорная и Вануйто.