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НовостиНедвижимость13 апреля 2023 9:20

В Пуровском районе отремонтируют более восьми километров дорог

Работы начнутся с наступлением тепла
Марина Прохорова
Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе отремонтируют 8,5 километра дорог. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, в Тарко-Сале продолжат обустраивать проезды. На этот раз работы проведут в микрорайоне Геолог. Автомобильные дороги отремонтируют на улицах Промышленная и Мезенцева, а также на подъездах к микрорайону Южный.

Кроме того, рабочие приведут в порядок внутриквартальные проезды в Уренгое и Пуровске, а в Ханымее обновят улицы Школьная и Центральная.

Доберется ремонт дорог и до самых отдаленных населенных пунктов района. В Халясавэе на улице Центральная уложат новые плиты, а в Самбурге восстановят сразу две улицы - Подгорная и Вануйто.