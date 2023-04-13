На Ямале 13 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 38 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 38 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 631.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 32 северянина. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 7 892 человека с COVID-19, госпитализировано 1 116 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 742 716 случаев. Излечились от коронавируса 9 818 жителей, а 37 - скончались.