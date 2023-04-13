Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале расширили категорию граждан, в домах которых установят бесплатные пожарные извещатели. Соответствующий проект постановления подготовлен окружным правительством.

Ранее приборы устанавливались в квартирах, где проживают дети-сироты; многодетные малоимущие семьи; одинокие маломобильные граждане; семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Теперь же в обновленный список вошли многодетные семьи; семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетные малоимущие семьи и малоимущие семьи с детьми.

- Сейчас идет сбор информации по муниципалитетам, выясняется, где необходимо установить пожарные извещатели. Ранее в 2023 году планировалось установить более 1 100 извещателей, сейчас объем будет увеличен, - рассказал заместитель начальника управления реализации государственных программ и правового обеспечения деятельности Дмитрий Ардатов.

С 2018 года за счет средств окружного бюджета в домах ямальцев установили 5 616 пожарных извещателей, из которых 1 664 с GSM-оповещением. За это время зафиксировано 38 случаев, когда сработавший пожарный извещатель обнаружил возгорание или задымление на ранней стадии, чем спас жизни 52 людей, в том числе 17 детей.