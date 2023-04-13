В Красноселькупском районе временно перекроют дорогу между двумя месторождениями

Фото: администрация Красноселькупского района

Администрация Красноселькупского района предупредила ямальцев о временном закрытии дороги между двумя месторождениями.

«В связи с прокладкой кабельно-проводниковой продукции 14 апреля будет перекрыт транзитный проезд по участку от Южно-Русского месторождения НГКМ до Берегового ГКМ. С 10:00 до 16:00 дорогу закроют со стороны села Красноселькуп, а с 8:00 до 14:00 - со стороны поселка Уренгой», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

По завершении работ автодорога будет работать в штатном режиме.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о их работе размещается на интерактивной карте.