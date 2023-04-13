Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямальские дорожники приступили к проведению противопаводковых мероприятий. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Сейчас дорожные службы убирают снег за ограждением и на обочинах, проводят очистку русел рек и водопропускных сооружений от снега, льда и посторонних предметов. На региональных дорогах подрядчикам предстоит очистить 1 367 водопропускных труб и проверить 271 мост, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, специалисты ежедневно проводят на ледовых переправах замеры толщины льда и, если необходимо, корректируют грузоподъемность.

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Напоминаем, что в период паводка для сохранности автомобильных дорог вводятся временные ограничения движения транспорта - с 15 апреля по 14 мая. Ознакомиться с полным графиком, требованиями по допустимой нагрузке на ось транспортных средств и со списком исключения для ограничений можно по ссылке.