В стоматологии Лабытнанги заменили кровлю и сейчас выравнивают стены

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Лабытнанги продолжается ремонт городской стоматологии. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, специалисты уже заменили кровлю, выполнили демонтажные работы на 2 и 3 этажах и сейчас приступили к выравнивание стен в помещениях.

Также рабочие заменят оконные блоки, положат на пол медицинский линолеум или плитку из керамогранита ( в зависимости от помещения), стены покроют стеклообоями, покрасят, а местами уложат керамическую плитку. На подвесных потолках установят светодиодные лампы с полимерными рассеивателями.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Для удобства перемещения маломобильных граждан будут увеличены дверные проемы, а входные группы оборудуют специальными подъемниками. Кроме того, строители полностью обновят системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

А территорию у поликлиники благоустроят, заасфальтируют и увеличат количество парковочных мест на стоянке.