В Ноябрьске поймали наркокурьера

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В Ноябрьске задержали молодого человека с партией наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, выйти на него удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- 9 февраля был задержан гражданин 2002 года рождения, занимавшийся организацией тайников-закладок. Во время личного досмотра у него обнаружили сверток с подозрительным веществом, а по месту проживания - весы для измерения малых масс и сотовый телефон, - прокомментировали в ведомстве.

Согласно заключению эксперта, вещество оказалось наркотиком синтетического происхождения массой более 29 граммов, что является крупным размером.

На данный момент злоумышленник находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 20 лет нарушения свободы.