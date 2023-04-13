Прокуратура уличила аптеку Мужевской ЦРБ в неправильном хранении лекарств

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Прокуратура Шурышкарского района обнаружила нарушения в аптеке Мужевской ЦРБ. Выявить их удалось в ходе проверки.

- Установлено, что в аптечном пункте больницы отдельные лекарства хранились с нарушением предусмотренного для них температурного режима, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор внес представление главврачу медицинского учреждения, а также возбудил административное дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

В итоге суд привлек виновника к дисциплинарной ответственности и обязал его выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

На данный момент все нарушения устранены.

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