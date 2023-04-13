В Ноябрьске пройдет единый день диспансеризации

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Ноябрьская ЦГБ объявила о проведении единого дня диспансеризации. Проверить свое здоровье жители смогут 15 апреля в отделении медицинской профилактики с 8:00 до 15:00.

- Диспансеризация помогает выявить многие заболевания на ранних стадиях, в том числе онкологические. Треть из них можно предотвратить, если соблюдать правила ЗОЖ и вовремя проходить профилактическое обследование, - прокомментировали в медучреждении.

Напоминаем, что отделение медицинской профилактики Ноябрьской ЦГБ находится по улице Республики, д. 19. Горожан ждут в кабинете № 17.

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