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На Пасху в Новом Уренгое запустят бесплатный автобус. Об этом сообщили в пресс-службе городского МУПАТ.

Транспорт будет курсировать в ночь на воскресенье. Традиционно в это время в храме Серафима Саровского и Богоявленском соборе проходят богослужения, доехать до них и вернуться домой горожане смогу на автобусе №7.

«В период проведения праздничной Пасхальной службы будет организовано движение городского автобусного маршрута № 7 «Ж/д Вокзал-Север» по измененной схеме. Он будет ездить с 22:00 15 апреля и до 5:00 16 апреля», - говорится на официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Фото: МУПАТ Нового Уренгоя

В приложении «Умный транспорт» автобус будет обозначен как «7храм».