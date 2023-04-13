Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость13 апреля 2023 2:43

Предстоящим летом в Надыме установят 90 новых светильников

И заменят старые
Марина Прохорова
Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Предстоящим летом в Надыме запланированы масштабные работы по монтажу уличного освещения. Об этом сообщил глава района Дмитрий Жаромских.

- Одной из важных задач для нас является освещение на улицах и во дворах жилых домов. Большую часть года в нашем крае царит зима, а вместе с ней - короткий световой день, - отметил управленец.

Власти планируют не только установить новые фонари, но и заменить светильники в уже существующих, а их, между прочим, 226 штук. Это шесть участков протяженностью почти 4 километра.

Что касается новых фонарей, то их будет 90: 53 опоры освещения установят от улицы Зверева и до ДК «Победа» в рамках благоустройства аллеи, еще 37 появятся на участке от пересечения улицы Зверева с 7-ым Проездом и до пересечения с улицей Рыжкова.