Сразу 13 юных приуральев присягнули на верность юнармейскому братству

Фото: Иван Сакал, соцсети

В селе Аксарка прошла торжественная церемония вступления воспитанников «Лисы» в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

- Движение пополнилось 13 юными, смелыми, отважными и преданными Родине юнармейцами. Сначала ребята произнесли клятву, а затем им вручили книжки и головные уборы, - прокомментировал управленец.

Также во время церемонии бронзовым знаком юнармейской доблести был отмечен Кирилл Верещак. Он получил награду за активное участие в деятельности движения.

Фото: Иван Сакал, соцсети

- Ребятам хочу пожелать сил, терпения и успехов во всем. Вы - отличный пример для всех юных приуральцев. Будьте достойными гражданами своей страны! - сказал Иван Сакал.

Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «Северяне. Жизнь Героя».