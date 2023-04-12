На Ямале за первый квартал 2023 года выдано более 900 жилищных сертификатов

Фото предоставлено КП

За первый квартал 2023 года жилищные сертификаты получили 908 ямальских семей. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Отметим, что жилищные программы на Ямале постоянно совершенствуются в соответствии с потребностям северян. Так, с начала прошлого года уже два раза увеличивался размер выплаты для покупки жилья по программе «Сотрудничество». Право на данную соцвыплату предоставлено 71 семье.

Сертификаты для переезда из аварийного жилья в другие регионы выданы 161 ямальской семье, 414 - молодым семьям, еще 62 - семьям «36+». А альтернативную выплату вместо земельного участка получили 137 многодетных семей.

Также реализуется федеральная программа для пенсионеров, переезжающих в регионы с более мягким климатом - сертификаты предоставлены 16 семьям.

Кром того, выполняется поддержка других категорий населения в рамках федеральных программ, предоставляется жилье детям-сиротам.