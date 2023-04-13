На Ямале 13 апреля 2023 года температура опустится до -32 градусов

Погода на Ямале на 13 апреля

В четверг, 13 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, в Надымском районе возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью -27…-32 градуса, при натекании облачности -20...-25. Днем -11…-16 градусов, местами до -21.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью -23 градуса, днем -15. Ветер 5-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: