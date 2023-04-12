Тюменские нефтепроводчики завершили техперевооружение автоматизированной системы управления технологическим процессом на НПС

Фото: Олег Беляев

«Транснефть-Сибирь» завершила работы по техническому перевооружению автоматизированной системы управления технологическим процессом на нефтеперекачивающей станции № 3 «Муген» Тобольского управления магистральных нефтепроводов в Тюменской области.

Специалисты заменили действующую систему автоматизации, используемую с 1995 года, на современную микропроцессорную, соответствующую требованиям нефтетранспортной компании. Она предназначена для обеспечения контроля, управления, защиты оборудования и безопасной эксплуатации магистральной насосной станции.

Техническое перевооружение позволило увеличить число параметров основного и вспомогательного оборудования, контролируемых системой автоматизации. Все это повысило надежность управления технологическим процессом. Также был реализован непрерывный контроль целостности измерительных каналов и цепей датчиков, сигнализаторов и пусковых устройств, участвующих в формировании общестанционных и агрегатных защит, данные меры препятствуют ложному формированию сигналов защиты при обрыве или коротком замыкании в измерительных каналах. Применена надежная бесперебойная резервируемая схема электропитания.

В ходе плановых работ проведен монтаж оборудования, в том числе смонтировано 249 единиц приборов и первичных преобразователей, 35 приборных шкафов и стоек, оборудовано 4 автоматизированных рабочих места оператора. Построено 894 метра кабельных эстокад и отремонтировано 788, проложено около 100 километров контрольных, силовых и оптоволоконных кабелей. Также выполнен ремонт операторной НПС.

Кстати, новая автоматизированная система управления полностью российского производства, она обладает эргономичностью, увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования НПС, состояния запорной арматуры.

Выполненные работы не только повысят надежность функционирования оборудования, но и позволят поддерживать высокую промышленную и экологическую безопасность объектов магистрального нефтепровода Нижневартовск - Курган - Куйбышев.