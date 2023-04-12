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НовостиОбщество12 апреля 2023 11:50

Искусственный интеллект помогает новоуренгойским рентгенологам в описании снимков

Речь идет о программе «DigiPax»
Марина Прохорова
Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Искусственный интеллект помогает в работе новоуренгойским медикам. При его участии рентгенологи описали уже свыше трех тысяч исследований, сообщили в пресс-службе городской больницы.

- Программа «DigiPax» действует в НЦГБ c ноября 2022 года и говорит на одном языке с врачами. Помощник незаменимый - одновременно учит и учится. Данные, которые специалисты загружают в систему, постоянно обогащают базу искусственного интеллекта, - рассказали в больнице.

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Сейчас «DigiPax» активно и достаточно профессионально описывает маммографические и рентген-исследования. Зеленым цветом программа помечает все, что соответствует норме, красным - обращает внимание на потенциальную опасность.

На данный момент в Новоуренгойской ЦГБ работают 10 рентгенологов, все они сотрудничают с «DigiPax». Это своеобразный обмен профессиональным опытом: врачи делятся с электронным ассистентом знаниями, он исключает человеческий фактор - усталость, невнимательность или ошибку.