Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде начался капремонт музей-квартиры писателя Леонида Лапцуя. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

В деревянном доме 1980-го года постройки, где проживал знаменитый ненецкий писатель, отремонтируют и утеплят кровлю, а также укрепят конструктивные элементы. Внутренние полы и стены обновят деревом хвойных пород, установят новые оконные блоки и выполнят отделку помещений.

Сейчас на объекте уже полностью разобрано цокольное перекрытие и демонтированы полы. Проведены геологические изыскания и ведутся работы по усилению фундамента. Для сохранения устойчивости здания строители установили временные городки, чтобы безопасно укрепить все 58 свай. Кстати, к имеющимся добавят дублирующие железобетонные столбы, которые усилят несущую способность фундамента.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Напоминаем, что музей-квартира Леонида Лапцуя представляла собой экспозиционный зал 1970-1980 годов, состоящий из четырех комнат. Внутри находилась оригинальная мебель 1970-х годов, бытовая техника, картины, семейные реликвии, изделия прикладного искусства и книги.