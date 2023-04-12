Предприниматели Салехарда могут открыть ресторан в арт-резиденции «Полярис»

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В салехардской арт-резиденции «Полярис» собираются открыть молодежный или семейный ресторан. Об этом сообщил директор регионального департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.

На данный момент идет прием заявок от потенциальных арендаторов. Площадь заведения составит более 291 метра квадратных, а расположится оно на первом этаже у центрального входа.

- Место идеально подходит для создания полноценной точки общественного питания с просторной кухней и достаточными мощностями, - прокомментировал управленец.

На начальном этапе от кандидатов ждут концептуальное описание проекта, разработанный дизайн, ассортимент блюд и цены. Каждая заявку будет рассматриваться индивидуально, существует возможность предоставления льготных условий аренды.

Преимущество получат кандидаты с проектами, рассчитанными на семейную и молодежную аудитории, нацеленные на популярную франшизу, либо имеющие свой уникальный концепт, рассчитанный на локальную и авторскую кухни, а также готовые единовременно обеспечить питанием свыше 150 человек.

Заявки принимаются до конца апреля в личные сообщения арт-резиденции «Полярис» в соцсети «ВКонтакте».