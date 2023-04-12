Педагог из Муравленко представит Ямал на конкурсе «Учитель года России»

Фото: администрация Муравленко

Педагог из Муравленко Ксения Романова представит Ямал на конкурсе «Учитель года России». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напоминаем, что за почетное право боролись три победителя регионального этапа конкурса: учитель английского языка школы №4 из Губкинского Жанна Фомина, учитель школы «Земля родная» из Нового Уренгоя Владимир Савельев и учитель английского языка школы №4 из Муравленко Ксения Романова.

В региональном институте образования отметили, что все конкурсанты отличаются высокой степенью профессионализма, именно поэтому экспертному жюри было сложно сделать выбор. Однако большинство голосов все же оказалось за Ксению Романову.

В ближайшие месяцы ее ждет подготовка по индивидуальному плану. Так, в мае педагог отправится на стажировку во всероссийский детский центр «Смена».

Ксения Романова приехала на Ямал из Кемеровской области четыре года назад, став участницей программы «Земский учитель». Педагог регулярно повышает свое мастерство, участвуя в профессиональных конкурсах, а ее ученики занимают призовые места в конкурсах и олимпиадах разного уровней.