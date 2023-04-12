Руководители общин КМНС съедутся в Салехард для участия в семинар-совещании

Фото: департамент по делам КМНС ЯНАО

В Салехарде пройдет семинар-совещание для руководителей общин и малых форм хозяйствования из числа коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента по делам КМНС.

Состоится мероприятие 13 марта. Участники обсудят нормы законодательства о реализации общих принципов организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, узнают о разрабатываемых типовых формах документов, которые необходимы для организации деятельности общин, познакомятся с направлениями деятельности АНО «Гранты Ямала», регионального агентства «Мой бизнес», узнают больше о новых профессиях для молодежи и возможностях получения региональных мер господдержки.

Спикерами семинара-совещания станут представители окружных ведомств по делам коренных малочисленных народов Севера, агропромышленного комплекса, службы ветеринарии, регионального центра инноваций социальной сферы, представители бизнес-сектора и региональные грантодатели.

Сегодня на Ямале функционируют 53 общины коренных малочисленных народов Севера. Основными направлениями их деятельности являются оленеводство, рыболовство, охотпромысел, сбор дикоросов, пошив меховых изделий, изготовление сувениров и оказание услуг в сфере этнографического туризма.