На Ямале 12 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 35 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 35 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 593.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровел 41 северянин. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 7 282 человека с COVID-19, госпитализировано 1 259 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 734 824 случая. Излечились от коронавируса 11 150 жителей, а 39 - скончались.