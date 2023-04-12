Фото: Тарко-Салинская ЦРБ
В поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ завершился ремонт рентген-аппарата. Информация об этом появилась на официальной странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
«С радостью сообщаем вам, что в поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ завершен ремонт рентгенологического аппарата. Плановые и экстренные исследования возобновлены в полном объеме».
Также в больнице напомнили, что прием пациентов проводится с 8:00 до 13:00 и с 13:30 до 18:00 часов по направлению лечащего врача.
Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в медучреждение поступило оборудование для диагностики заболеваний сердца и ЖКТ, а также новый компьютерный томограф.