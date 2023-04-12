Фото: МЧС России по ЯНАО

В Губкинском пожарные полтора часа тушили строящееся двухэтажное здание, расположенное на территории промзоны, 9-я панель.

- Сообщение о возгорании поступило 12 апреля в 10:32. Когда спасатели прибыли на место, первый этаж был полностью охвачен огнем - горели стройматериалы, а второй - в дыму, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: МЧС России по ЯНАО

К счастью, все люди, находившиеся внутри, смогли эвакуироваться еще до приезда пожарных, так что погибших и пострадавших в этом ЧП нет.

В 11:25 минут пожарные объявили о ликвидация открытого горения на площади 756 квадратных метров, а в 12:01 - о полном тушении. Кстати, общая площадь здания - 900 квадратных метров.

Причину пожара, ущерб и виновных предстоит установить дознавателем МЧС России.